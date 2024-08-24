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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1798 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1798 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1798 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1798
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1798 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5354 проданному на аукционе Cayón Subastas за 820 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • Heritage (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Spink (2)
Колумбия 2 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 2 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
361 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Колумбия 2 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Spink - January 15, 2023
Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
Цена
375 $
Цена в валюте аукциона 375 USD
Колумбия 2 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Spink - December 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Heritage - March 28, 2013
Колумбия 2 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Heritage - March 28, 2013
Продавец Heritage
Дата 28 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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