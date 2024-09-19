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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1798 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1798 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1798 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1798
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1798 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 61172 проданному на аукционе Heritage Auctions за 930 USD. Торги состоялись 3 июля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • Heritage (1)
  • Künker (1)
Колумбия 4 эскудо 1798 P JF на аукционе Heritage - July 4, 2024
Продавец Heritage
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
930 $
Цена в валюте аукциона 930 USD
Колумбия 4 эскудо 1798 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
768 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Колумбия 4 эскудо 1798 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1798 P JF на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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