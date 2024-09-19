Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1798 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1798
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1798 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 61172 проданному на аукционе Heritage Auctions за 930 USD. Торги состоялись 3 июля 2024.
Сохранность
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- Cayón (1)
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