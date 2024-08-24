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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1798 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1798 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1798 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1798
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1798 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1580 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 400 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2023.

Сохранность
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  • UBS (1)
Колумбия 2 эскудо 1798 P JF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Колумбия 2 эскудо 1798 P JF на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Колумбия 2 эскудо 1798 P JF на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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