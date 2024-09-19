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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1798 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1798 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1798 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1798
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (109) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1798 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 24516 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3231 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (4)
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  • UBS (1)
Колумбия 8 эскудо 1798 P JF на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1737 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Колумбия 8 эскудо 1798 P JF на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1816 $
Цена в валюте аукциона 1697 EUR
Колумбия 8 эскудо 1798 P JF на аукционе Bruun Rasmussen - April 14, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 14 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 P JF на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 P JF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 P JF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 P JF на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Колумбия 8 эскудо 1798 P JF на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 P JF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 P JF на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 P JF на аукционе Stack's - January 18, 2023
Колумбия 8 эскудо 1798 P JF на аукционе Stack's - January 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 января 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 P JF на аукционе Jesús Vico - July 12, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 12 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 P JF на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 P JF на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 P JF на аукционе Bruun Rasmussen - March 19, 2022
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 P JF на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 P JF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 P JF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1798 P JF на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 P JF на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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