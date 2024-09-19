Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1798 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1798
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (109) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1798 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 24516 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3231 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1816 $
Цена в валюте аукциона 1697 EUR
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 14 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Jesús Vico
Дата 12 июля 2022
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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