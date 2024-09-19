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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1798 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1798 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1798 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1798
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (100) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1798 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31625 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5520 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Via (2)
Колумбия 8 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
1570 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Колумбия 8 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
1415 $
Цена в валюте аукциона 1475 EUR
Колумбия 8 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Roxbury’s - July 23, 2022
Продавец Roxbury’s
Дата 23 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Heritage - September 9, 2021
Колумбия 8 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Heritage - September 9, 2021
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Heritage - July 15, 2021
Колумбия 8 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Heritage - July 15, 2021
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Stack's - June 22, 2021
Колумбия 8 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Stack's - June 22, 2021
Продавец Stack's
Дата 22 июня 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Cayón - April 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Münzenonline - April 23, 2021
Продавец Münzenonline
Дата 23 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Via - December 29, 2020
Продавец Via
Дата 29 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Via - July 1, 2020
Продавец Via
Дата 1 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
Колумбия 8 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Stack's - February 26, 2020
Колумбия 8 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Stack's - February 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 NR JJ на аукционе MDC Monaco - November 14, 2019
Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Heritage - September 9, 2019
Колумбия 8 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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