Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1798 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1798
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (100) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1798 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31625 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5520 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
1570 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 июня 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 23 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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