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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1798 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1798 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1798 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1798
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1798 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 63024 проданному на аукционе Heritage Auctions за 299 USD. Торги состоялись 1 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Колумбия 1 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Колумбия 1 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
291 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Колумбия 1 эскудо 1798 NR JJ на аукционе HERVERA - July 2, 2013
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Soler y Llach - July 1, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2013
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Heritage - November 1, 2011
Колумбия 1 эскудо 1798 NR JJ на аукционе Heritage - November 1, 2011
Продавец Heritage
Дата 1 ноября 2011
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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