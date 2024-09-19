Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1798 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1798
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1798 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 63024 проданному на аукционе Heritage Auctions за 299 USD. Торги состоялись 1 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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