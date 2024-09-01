Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1799 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1799 NR JJ
Средняя цена 1900 $
Продажи
1 112
Аверс
Реверс
8 эскудо 1799 P JF
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 96
Аверс
Реверс
4 эскудо 1799 NR JJ
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 эскудо 1799 NR JJ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 эскудо 1799 P JF
Средняя цена 580 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 эскудо 1799 NR JJ
Средняя цена 240 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 эскудо 1799 P JF
Средняя цена 180 $
Продажи
0 21
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск