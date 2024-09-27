Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1799 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1799
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (96) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1799 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 815 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3400 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2022
Сохранность VF
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Дата 25 января 2022
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
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Дата 14 апреля 2021
Сохранность VF
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Дата 26 ноября 2020
Сохранность VF
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Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS61 NGC
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