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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1799 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1799 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1799 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1799
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (96) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1799 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 815 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3400 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Varesi (2)
Колумбия 8 эскудо 1799 P JF на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1799 P JF на аукционе Heritage - July 4, 2024
Продавец Heritage
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1920 USD
Колумбия 8 эскудо 1799 P JF на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
2824 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Колумбия 8 эскудо 1799 P JF на аукционе Stack's - January 16, 2024
Колумбия 8 эскудо 1799 P JF на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 P JF на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 P JF на аукционе Varesi - September 20, 2023
Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 P JF на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 P JF на аукционе Stack's - January 14, 2023
Колумбия 8 эскудо 1799 P JF на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 P JF на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 P JF на аукционе Oslo Myntgalleri - May 7, 2022
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 P JF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 P JF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 P JF на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 P JF на аукционе Jesús Vico - April 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 P JF на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 P JF на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 P JF на аукционе Jesús Vico - November 26, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 26 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 P JF на аукционе Heritage - November 6, 2020
Колумбия 8 эскудо 1799 P JF на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 P JF на аукционе Tauler & Fau - March 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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