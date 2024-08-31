Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1799 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1799
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1799 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1694 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 270 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
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Дата 31 мая 2022
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Дата 26 апреля 2022
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Дата 3 июня 2021
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Дата 20 октября 2020
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Дата 3 мая 2017
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Дата 3 февраля 2016
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
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Дата 9 апреля 2015
Сохранность VG
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Дата 25 июня 2014
Сохранность F
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Дата 20 марта 2014
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Дата 3 июля 2012
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Дата 29 ноября 2011
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Где продать?
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