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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1799 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1799 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1799 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1799
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1799 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1694 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 270 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (9)
  • Cayón (2)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (3)
  • ibercoin (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 1 эскудо 1799 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1799 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
208 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Колумбия 1 эскудо 1799 P JF на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность F
Цена
235 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Колумбия 1 эскудо 1799 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1799 P JF на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1799 P JF на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1799 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1799 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 20, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1799 P JF на аукционе HERVERA - March 1, 2019
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1799 P JF на аукционе Soler y Llach - February 28, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1799 P JF на аукционе HERVERA - October 26, 2018
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1799 P JF на аукционе Soler y Llach - October 25, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 25 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1799 P JF на аукционе HERVERA - May 4, 2017
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1799 P JF на аукционе Soler y Llach - May 3, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1799 P JF на аукционе Aureo & Calicó - February 3, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1799 P JF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1799 P JF на аукционе Heritage - April 9, 2015
Колумбия 1 эскудо 1799 P JF на аукционе Heritage - April 9, 2015
Продавец Heritage
Дата 9 апреля 2015
Сохранность VG
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1799 P JF на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1799 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1799 P JF на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1799 P JF на аукционе Aureo & Calicó - November 29, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1799 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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