Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1799 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1799
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (112) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1799 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 29545 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5640 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.
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