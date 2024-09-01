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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1799 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1799 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1799 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1799
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (112) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1799 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 29545 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5640 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Varesi (1)
Колумбия 8 эскудо 1799 NR JJ на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1730 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Колумбия 8 эскудо 1799 NR JJ на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1619 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Колумбия 8 эскудо 1799 NR JJ на аукционе Heritage - May 9, 2024
Продавец Heritage
Дата 9 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 NR JJ на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 NR JJ на аукционе Bruun Rasmussen - April 28, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 28 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 NR JJ на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 NR JJ на аукционе Varesi - September 20, 2023
Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 NR JJ на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 NR JJ на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 NR JJ на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 NR JJ на аукционе Stack's - August 24, 2022
Колумбия 8 эскудо 1799 NR JJ на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 NR JJ на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 NR JJ на аукционе Heritage - January 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1799 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Колумбия 8 эскудо 1799 NR JJ на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Колумбия 8 эскудо 1799 NR JJ на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Продавец Great Coins & Art Auctions
Дата 6 сентября 2024
Сохранность MS61 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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