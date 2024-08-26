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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1799 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1799 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1799 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1799
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1799 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 706 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 340 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (1)
Колумбия 1 эскудо 1799 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность F
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Колумбия 1 эскудо 1799 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
412 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Колумбия 1 эскудо 1799 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1799 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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