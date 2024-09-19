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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1799 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1799 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1799 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1799
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1799 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 64405 проданному на аукционе Heritage Auctions за 780 USD. Торги состоялись 21 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Колумбия 2 эскудо 1799 P JF на аукционе Stack's - May 17, 2023
Колумбия 2 эскудо 1799 P JF на аукционе Stack's - May 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Колумбия 2 эскудо 1799 P JF на аукционе Heritage - December 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 780 USD
Колумбия 2 эскудо 1799 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1799 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1799 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1799 P JF на аукционе Heritage - January 10, 2005
Колумбия 2 эскудо 1799 P JF на аукционе Heritage - January 10, 2005
Продавец Heritage
Дата 10 января 2005
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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