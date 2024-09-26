Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1801 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1801
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (152) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1801 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 22061 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11400 USD. Торги состоялись 19 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2629 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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