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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1801 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1801 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1801 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1801
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (152) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1801 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 22061 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11400 USD. Торги состоялись 19 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1801 NR JJ на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1619 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Колумбия 8 эскудо 1801 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2629 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Колумбия 8 эскудо 1801 NR JJ на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1801 NR JJ на аукционе Heritage - February 19, 2024
Продавец Heritage
Дата 19 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1801 NR JJ на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1801 NR JJ на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1801 NR JJ на аукционе Numisor - April 25, 2023
Продавец Numisor
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1801 NR JJ на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1801 NR JJ на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1801 NR JJ на аукционе Romano Auctions - November 9, 2022
Продавец Romano Auctions
Дата 9 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1801 NR JJ на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1801 NR JJ на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1801 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1801 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1801 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1801 NR JJ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1801 NR JJ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1801 NR JJ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1801 NR JJ на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1801 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1801 NR JJ на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность PL60 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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