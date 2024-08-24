Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1789 года

Золотые монеты (Карл III)

Аверс
Реверс
8 эскудо 1789 NR JJ
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
8 эскудо 1789 P SF
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
2 эскудо 1789 NR JJ
Средняя цена 360 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 эскудо 1789 NR JJ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 эскудо 1789 P SF
Средняя цена
Продажи
0 2

Золотые монеты (Карл IV)

Аверс
Реверс
8 эскудо 1789 NR JJ
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
8 эскудо 1789 P SF
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 99
Аверс
Реверс
4 эскудо 1789 NR JJ
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
4 эскудо 1789 P SF
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 эскудо 1789 P SF
Средняя цена 420 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
2 эскудо 1789 NR JJ
Средняя цена 370 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 эскудо 1789 P SF
Средняя цена 270 $
Продажи
1 56
Аверс
Реверс
1 эскудо 1789 NR JJ
Средняя цена 350 $
Продажи
0 2
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск