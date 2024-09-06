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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1789 года P SF (Колумбия, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1789 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 67165 проданному на аукционе Heritage Auctions за 196 USD. Торги состоялись 1 октября 2007.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Soler y Llach (1)
Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе Soler y Llach - December 20, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 20 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе Heritage - October 1, 2007
Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе Heritage - October 1, 2007
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2007
Сохранность XF
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 196 USD

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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