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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1789 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1789 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1789 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1789 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1512 проданному на аукционе Stack's Bowers за 517.5 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
354 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Колумбия 2 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Stack's - January 18, 2023
Колумбия 2 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Stack's - January 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 января 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 340 USD
Колумбия 2 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Колумбия 2 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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