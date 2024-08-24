Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1789 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1789
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1789 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2366 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 400 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.
Сохранность
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