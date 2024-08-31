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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1789 года P SF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1789 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1789 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1789 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 599 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 1700 EUR. Торги состоялись 25 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1789 P SF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 2 эскудо 1789 P SF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Колумбия 2 эскудо 1789 P SF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1796 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Колумбия 2 эскудо 1789 P SF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 P SF на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 P SF на аукционе Stack's - October 13, 2021
Колумбия 2 эскудо 1789 P SF на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 P SF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 P SF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 P SF на аукционе ibercoin - October 28, 2020
Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 P SF на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 P SF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 P SF на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 P SF на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1789 P SF на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 P SF на аукционе Stack's - August 20, 2018
Колумбия 2 эскудо 1789 P SF на аукционе Stack's - August 20, 2018
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 P SF на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 P SF на аукционе Soler y Llach - December 19, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 P SF на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 P SF на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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