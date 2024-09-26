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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1789 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1789 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1789 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1789 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 34080 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1750 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 4 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Колумбия 4 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Колумбия 4 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
1750 $
Цена в валюте аукциона 1750 USD
Колумбия 4 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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