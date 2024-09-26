Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1789 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1789
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1789 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 34080 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1750 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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