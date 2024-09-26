Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1789 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1789
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1789 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 506 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 850 EUR. Торги состоялись 29 мая 2012.
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
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Дата 3 июня 2021
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Дата 15 октября 2020
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Дата 27 февраля 2020
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Дата 17 октября 2019
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Дата 25 октября 2018
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Продавец Numisor
Дата 5 апреля 2018
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Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
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Дата 29 мая 2012
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Дата 15 сентября 2011
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Где продать?
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