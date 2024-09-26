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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1789 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1789 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1789 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1789 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 506 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 850 EUR. Торги состоялись 29 мая 2012.

Сохранность
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  • ibercoin (1)
  • Monedalia.es (2)
  • Numisor (3)
  • Soler y Llach (4)
Колумбия 2 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 2 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Колумбия 2 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
376 $
Цена в валюте аукциона 351 EUR
Колумбия 2 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 NR JJ на аукционе HERVERA - October 25, 2018
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Soler y Llach - October 24, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Numisor - April 5, 2018
Продавец Numisor
Дата 5 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Numisor - November 14, 2017
Продавец Numisor
Дата 14 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Numisor - April 20, 2017
Продавец Numisor
Дата 20 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 NR JJ на аукционе ibercoin - December 3, 2014
Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 NR JJ на аукционе HERVERA - July 2, 2013
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Soler y Llach - July 1, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2013
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Cayón - October 5, 2005
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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