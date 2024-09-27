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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1789 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1789 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1789 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1789 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 20395 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4406 USD. Торги состоялись 6 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
4000 $
Цена в валюте аукциона 4000 USD
Колумбия 8 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
2494 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Колумбия 8 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Heritage - January 4, 2024
Продавец Heritage
Дата 4 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Stack's - January 16, 2021
Колумбия 8 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Auction World - July 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 июля 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Auction World - April 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Cayón - October 5, 2016
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 NR JJ на аукционе SINCONA - October 17, 2014
Продавец SINCONA
Дата 17 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Heritage - September 18, 2014
Колумбия 8 эскудо 1789 NR JJ на аукционе Heritage - September 18, 2014
Продавец Heritage
Дата 18 сентября 2014
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 NR JJ на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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