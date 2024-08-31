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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1789 года P SF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1789 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1789 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1789 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1751 проданному на аукционе Hess Divo за 800 CHF. Торги состоялись 26 октября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (6)
  • UBS (1)
Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
302 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
273 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе Stack's - May 17, 2023
Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе Stack's - May 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе SINCONA - October 23, 2019
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе Jesús Vico - March 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе Stack's - August 23, 2018
Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе Stack's - August 23, 2018
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2018
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе Stack's - August 23, 2018
Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе Stack's - August 23, 2018
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2018
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе Stack's - August 20, 2018
Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе Stack's - August 20, 2018
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Где купить?
Колумбия 1 эскудо 1789 P SF на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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