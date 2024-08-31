Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1789 года P SF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1789
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1789 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1751 проданному на аукционе Hess Divo за 800 CHF. Торги состоялись 26 октября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (10)
- Casa de Subastas de Madrid (1)
- Cayón (3)
- Eurseree (1)
- Goldberg (5)
- Heritage (3)
- Herrero (2)
- HERVERA (5)
- Hess Divo (1)
- Jesús Vico (3)
- Monedalia.es (1)
- Sedwick (6)
- SINCONA (2)
- Soler y Llach (6)
- Stack's (6)
- UBS (1)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2018
Сохранность VF20 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2018
Сохранность XF40 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск