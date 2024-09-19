Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1789 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1789
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1789 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1161 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 1780 EUR. Торги состоялись 16 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
1442 $
Цена в валюте аукциона 1215 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 5 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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