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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1789 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1789 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1789 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1789 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1161 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 1780 EUR. Торги состоялись 16 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
1822 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
1442 $
Цена в валюте аукциона 1215 EUR
Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Cayón - October 5, 2016
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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