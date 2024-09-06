Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1789 года P SF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1789
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (99) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1789 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1022 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 5175 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1605 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 июля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 26 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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