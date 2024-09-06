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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1789 года P SF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1789 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1789 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (99) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1789 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1022 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 5175 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1605 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Sima Srl - April 1, 2024
Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Sima Srl - April 1, 2024
Продавец Sima Srl
Дата 1 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1835 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Stack's - January 14, 2024
Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Numismatica Ranieri - November 5, 2023
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Nomisma - April 14, 2023
Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Münzenonline - November 18, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Heritage - July 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 июля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Jesús Vico - November 26, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 26 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1789 P SF на аукционе Auction World - October 18, 2020
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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