Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1789 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1789
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1789 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 331 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 9500 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
10406 $
Цена в валюте аукциона 9500 EUR
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 1 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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