Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1808 года P JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1808
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1808 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2423 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2200 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
2100 $
Цена в валюте аукциона 2100 USD
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
1791 $
Цена в валюте аукциона 1800 CHF
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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