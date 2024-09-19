Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1808 года NR JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1808
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1808 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 561 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 1700 EUR. Торги состоялись 7 мая 2013.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (1)
- HERVERA (2)
- Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
- Soler y Llach (2)
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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