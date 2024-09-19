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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1808 года NR JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1808 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1808 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1808
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1808 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 561 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 1700 EUR. Торги состоялись 7 мая 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • HERVERA (2)
  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
  • Soler y Llach (2)
Колумбия 8 эскудо 1808 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
1820 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Колумбия 8 эскудо 1808 NR JF на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
2173 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Колумбия 8 эскудо 1808 NR JF на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1808 NR JF на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1808 NR JF на аукционе Soler y Llach - May 6, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1808 NR JF на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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