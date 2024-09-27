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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1808 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1808 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1808 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1808
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1808 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 33511 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5280 USD. Торги состоялись 18 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1738 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
1404 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Heritage - June 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS63 NGC
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Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1808 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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