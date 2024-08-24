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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1812 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1812 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1812 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1812
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1812 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 33513 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5040 USD. Торги состоялись 18 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1812 NR JF на аукционе Stack's - May 17, 2024
Колумбия 8 эскудо 1812 NR JF на аукционе Stack's - May 17, 2024
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Колумбия 8 эскудо 1812 NR JF на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
3239 $
Цена в валюте аукциона 480000 JPY
Колумбия 8 эскудо 1812 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1812 NR JF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1812 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1812 NR JF на аукционе Heritage - March 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1812 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Колумбия 8 эскудо 1812 NR JF на аукционе Heritage - December 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1812 NR JF на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1812 NR JF на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1812 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
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Колумбия 8 эскудо 1812 NR JF на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
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Колумбия 8 эскудо 1812 NR JF на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1812 NR JF на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1812 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1812 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1812 NR JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1812 NR JF на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS63 PCGS
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Колумбия 8 эскудо 1812 NR JF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
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Колумбия 8 эскудо 1812 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность VF
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Колумбия 8 эскудо 1812 NR JF на аукционе Stack's - February 25, 2021
Колумбия 8 эскудо 1812 NR JF на аукционе Stack's - February 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где купить?
Колумбия 8 эскудо 1812 NR JF на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону
Колумбия 8 эскудо 1812 NR JF на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS62 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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