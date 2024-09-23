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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1813 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1813 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1813 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (125) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1813 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31068 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13200 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1813 NR JF на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1622 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Колумбия 8 эскудо 1813 NR JF на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2034 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Колумбия 8 эскудо 1813 NR JF на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Колумбия 8 эскудо 1813 NR JF на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 NR JF на аукционе Heritage - February 29, 2024
Продавец Heritage
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 NR JF на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 NR JF на аукционе Varesi - September 20, 2023
Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 NR JF на аукционе Stack's - September 12, 2023
Колумбия 8 эскудо 1813 NR JF на аукционе Stack's - September 12, 2023
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 NR JF на аукционе Erwin Dietrich - June 25, 2023
Продавец Erwin Dietrich
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1813 NR JF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 NR JF на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 NR JF на аукционе Erwin Dietrich - February 27, 2022
Продавец Erwin Dietrich
Дата 27 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1813 NR JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 NR JF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 NR JF на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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