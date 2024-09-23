Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1813 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (125) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1813 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31068 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13200 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.
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Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
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Дата 13 декабря 2023
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Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2023
Сохранность MS61 PCGS
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 27 апреля 2022
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Дата 26 апреля 2022
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Дата 27 января 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
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