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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1813 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1813 P JF
Средняя цена 1800 $
Продажи
1 71
Аверс
Реверс
8 эскудо 1813 NR JF
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 125
Аверс
Реверс
1 эскудо 1813 P JF
Средняя цена 300 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 эскудо 1813 NR JF
Средняя цена 280 $
Продажи
0 6
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