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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1813 года P JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1813 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1813 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1813 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 23696 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1725 USD. Торги состоялись 2 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 1 эскудо 1813 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1813 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
Колумбия 1 эскудо 1813 P JF на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
203 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Колумбия 1 эскудо 1813 P JF на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
253 $
Цена в валюте аукциона 245 EUR
Колумбия 1 эскудо 1813 P JF на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1813 P JF на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1813 P JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1813 P JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1813 P JF на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1813 P JF на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1813 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1813 P JF на аукционе Sedwick - October 29, 2013
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2013
Сохранность AU
Цена
Колумбия 1 эскудо 1813 P JF на аукционе Cayón - January 28, 2013
Продавец Cayón
Дата 28 января 2013
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1813 P JF на аукционе HERVERA - July 5, 2011
Продавец HERVERA
Дата 5 июля 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1813 P JF на аукционе Soler y Llach - July 4, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 4 июля 2011
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1813 P JF на аукционе Heritage - January 3, 2011
Колумбия 1 эскудо 1813 P JF на аукционе Heritage - January 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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