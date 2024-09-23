Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1813 года P JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1813 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 23696 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1725 USD. Торги состоялись 2 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
253 $
Цена в валюте аукциона 245 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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