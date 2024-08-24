Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1813 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1813 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 968 проданному на аукционе Cayón Subastas за 300 EUR. Торги состоялись 30 ноября 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Cayón (2)
- Heritage (1)
- HERVERA (1)
- Monedalia.es (2)
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
241 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск