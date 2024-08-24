Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1813 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1813 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1813 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1813 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 968 проданному на аукционе Cayón Subastas за 300 EUR. Торги состоялись 30 ноября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (2)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (1)
  • Monedalia.es (2)
Колумбия 1 эскудо 1813 NR JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1813 NR JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
Колумбия 1 эскудо 1813 NR JF на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
241 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Колумбия 1 эскудо 1813 NR JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
259 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Колумбия 1 эскудо 1813 NR JF на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1813 NR JF на аукционе HERVERA - December 18, 2012
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1813 NR JF на аукционе Heritage - June 4, 2007
Колумбия 1 эскудо 1813 NR JF на аукционе Heritage - June 4, 2007
Продавец Heritage
Дата 4 июня 2007
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Колумбии Каталог монет Фердинанда VII Монеты Колумбии 1813 года Все колумбийские монеты колумбийские золотые монеты колумбийские монеты номиналом 1 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск