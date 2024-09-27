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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1820 года P FM (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1820 года P FM - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1820 года P FM - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1820
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1820 года со знаком P FM. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 35428 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Колумбия 8 эскудо 1820 P FM на аукционе Heritage - August 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 августа 2024
Сохранность AU
Цена
1980 $
Цена в валюте аукциона 1980 USD
Колумбия 8 эскудо 1820 P FM на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1791 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Колумбия 8 эскудо 1820 P FM на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1820 P FM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1820 P FM на аукционе Heritage - November 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1820 P FM на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1820 P FM на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1820 P FM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1820 P FM на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1820 P FM на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1820 P FM на аукционе Frühwald - July 2, 2022
Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1820 P FM на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1820 P FM на аукционе Frühwald - April 1, 2022
Продавец Frühwald
Дата 1 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1820 P FM на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1820 P FM на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1820 P FM на аукционе Soler y Llach - July 20, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1820 P FM на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1820 P FM на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1820 P FM на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1820 P FM на аукционе Heritage - November 6, 2020
Колумбия 8 эскудо 1820 P FM на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1820 P FM на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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