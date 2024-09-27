Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1820 года P FM (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1820
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1820 года со знаком P FM. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 35428 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 9 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2022
Сохранность AU
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Дата 27 апреля 2022
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Продавец Frühwald
Дата 1 апреля 2022
Сохранность AU
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
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Дата 20 июля 2021
Сохранность XF
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Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU58 NGC
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Где продать?
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