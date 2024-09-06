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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1811 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1811 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1811 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1811
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1811 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 20752 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4313 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1811 NR JF на аукционе Heritage - May 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
2395 $
Цена в валюте аукциона 2220 EUR
Колумбия 8 эскудо 1811 NR JF на аукционе Heritage - May 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
2265 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Колумбия 8 эскудо 1811 NR JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 8 эскудо 1811 NR JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 NR JF на аукционе Heritage - February 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 NR JF на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 NR JF на аукционе Numisor - April 25, 2023
Продавец Numisor
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1811 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 NR JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 NR JF на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 NR JF на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 NR JF на аукционе Soler y Llach - December 14, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1811 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 NR JF на аукционе Oslo Myntgalleri - September 6, 2020
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 6 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 NR JF на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 NR JF на аукционе Numisma - Portugal - June 3, 2020
Продавец Numisma - Portugal
Дата 3 июня 2020
Сохранность G
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 NR JF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1811 NR JF на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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