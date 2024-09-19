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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1820 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1820 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1820 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1820
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1820 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 64406 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 21 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Колумбия 1 эскудо 1820 NR JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1820 NR JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Колумбия 1 эскудо 1820 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
241 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Колумбия 1 эскудо 1820 NR JF на аукционе Stack's - January 18, 2023
Колумбия 1 эскудо 1820 NR JF на аукционе Stack's - January 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 января 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1820 NR JF на аукционе Heritage - December 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1820 NR JF на аукционе Jean ELSEN - June 10, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 10 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1820 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1820 NR JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1820 NR JF на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Колумбия 1 эскудо 1820 NR JF на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1820 NR JF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1820 NR JF на аукционе Spink - November 13, 2019
Продавец Spink
Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
Колумбия 1 эскудо 1820 NR JF на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1820 NR JF на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1820 NR JF на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1820 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1820 NR JF на аукционе Heritage - January 18, 2017
Колумбия 1 эскудо 1820 NR JF на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1820 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1820 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1820 NR JF на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1820 NR JF на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1820 NR JF на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Колумбия 1 эскудо 1820 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность F
К аукциону
Колумбия 1 эскудо 1820 NR JF на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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