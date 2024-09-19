Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1820 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1820
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1820 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 64406 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 21 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
241 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец Stack's
Дата 18 января 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 10 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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