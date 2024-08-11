Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1812 года P JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Nomisma Spa
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1812
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1812 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 350 USD. Торги состоялись 15 мая 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (5)
- Cayón (1)
- Monedalia.es (1)
- Nomisma (2)
- Sedwick (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
255 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 7 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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