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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1812 года P JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1812 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1812 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Nomisma Spa

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1812
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1812 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 350 USD. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Nomisma (2)
  • Sedwick (2)
Колумбия 1 эскудо 1812 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1812 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
197 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Колумбия 1 эскудо 1812 P JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
255 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Колумбия 1 эскудо 1812 P JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1812 P JF на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1812 P JF на аукционе Nomisma - October 29, 2019
Продавец Nomisma
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1812 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1812 P JF на аукционе Aureo & Calicó - July 4, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1812 P JF на аукционе Nomisma - November 7, 2018
Продавец Nomisma
Дата 7 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1812 P JF на аукционе Sedwick - May 16, 2018
Продавец Sedwick
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1812 P JF на аукционе Aureo & Calicó - September 26, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1812 P JF на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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