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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1812 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1812 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1812 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1812
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1812 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1606 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 22 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
Колумбия 1 эскудо 1812 NR JF на аукционе Bruun Rasmussen - May 12, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 12 мая 2024
Сохранность VF
Цена
253 $
Цена в валюте аукциона 1750 DKK
Колумбия 1 эскудо 1812 NR JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Колумбия 1 эскудо 1812 NR JF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1812 NR JF на аукционе Downies - May 4, 2016
Продавец Downies
Дата 4 мая 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
Колумбия 1 эскудо 1812 NR JF на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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