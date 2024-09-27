Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1812 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1812
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1812 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1606 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 22 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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