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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1819 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1819 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1819 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1819
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1819 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 1500 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
Колумбия 1 эскудо 1819 NR JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1819 NR JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
Колумбия 1 эскудо 1819 NR JF на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность F
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 201 EUR
Колумбия 1 эскудо 1819 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
234 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Колумбия 1 эскудо 1819 NR JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1819 NR JF на аукционе Heritage - August 5, 2021
Колумбия 1 эскудо 1819 NR JF на аукционе Heritage - August 5, 2021
Продавец Heritage
Дата 5 августа 2021
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1819 NR JF на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1819 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1819 NR JF на аукционе ibercoin - October 28, 2020
Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1819 NR JF на аукционе Heritage - January 21, 2020
Колумбия 1 эскудо 1819 NR JF на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1819 NR JF на аукционе Sedwick - November 14, 2016
Продавец Sedwick
Дата 14 ноября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
Колумбия 1 эскудо 1819 NR JF на аукционе Stack's - February 5, 2016
Колумбия 1 эскудо 1819 NR JF на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1819 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1819 NR JF на аукционе ibercoin - September 26, 2012
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1819 NR JF на аукционе Soler y Llach - April 19, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 19 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1819 NR JF на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1819 NR JF на аукционе Heritage - January 9, 2004
Колумбия 1 эскудо 1819 NR JF на аукционе Heritage - January 9, 2004
Продавец Heritage
Дата 9 января 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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