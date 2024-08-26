Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1819 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1819
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1819 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 1500 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (3)
- Cayón (1)
- Heritage (3)
- ibercoin (2)
- Monedalia.es (1)
- Sedwick (2)
- Soler y Llach (1)
- Stack's (1)
- Tauler & Fau (1)
- UBS (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
234 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец Heritage
Дата 5 августа 2021
Сохранность VF20 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск