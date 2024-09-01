Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1819 года P FM (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1819
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1819 года со знаком P FM. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 24373 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2820 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
1541 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
468 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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