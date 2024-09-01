Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1819 года P FM (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1819 года P FM - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1819 года P FM - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1819
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1819 года со знаком P FM. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 24373 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2820 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (1)
  • Heritage (1)
  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 2 эскудо 1819 P FM на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
1541 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Колумбия 2 эскудо 1819 P FM на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
468 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Колумбия 2 эскудо 1819 P FM на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1819 P FM на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1819 P FM на аукционе Heritage - October 1, 2013
Колумбия 2 эскудо 1819 P FM на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Колумбии Каталог монет Фердинанда VII Монеты Колумбии 1819 года Все колумбийские монеты колумбийские золотые монеты колумбийские монеты номиналом 2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск