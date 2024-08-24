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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Каталог монет Фердинанда VI (1746-1759)

Всего добавлено монет: 72

Период чеканки Фердинанда VI
Каталог монет Фердинанд VI 1746-1759
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Год монеты

Монеты Фердинанда VI с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1749 S
 Золото $26,000 - 0 7Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1748 S
 Золото $17,000 - 0 5Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1755 NR S
 Золото $70,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1753 S
 Золото $24,000 - 0 8Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1754 S
 Золото $8,200 - 0 12Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1748 S
 Золото $2,000 - 1 7Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1759 PN J
 Золото $3,200 - 0 45Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1750 S
 Золото $6,600 - 0 5Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1760 NR JV
 Золото $5,100 - 0 6Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1758 PN J
 Золото $850 - 0 18Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1758 NR J
 Золото $3,500 - 0 48Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1756 NR S
 Золото $52,000 - 0 9Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1752 S
 Золото $3,600 - 0 3Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1757 NR J
 Золото $3,900 - 0 28Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1757 NR S
 Золото $890 - 0 16Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1759 PN J
 Золото $1,100 - 0 20Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1758 PN J
 Золото $2,200 - 1 30Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1747 S
 Золото $1,800 - 0 11Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1760 PN J
 Золото $3,900 - 0 22Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1758 NR J
 Золото $810 - 2 21Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1755 S
 Золото - - 0 1Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1757 NR S
 Золото $3,300 $3,200 0 12Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
1 эскудо 1754 S
 Золото - - 0 1Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
4 эскудо 1750 S
 Золото $5,200 - 0 5Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1760 NR JV
 Золото $470 - 0 1Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1760 PN J
 Золото $710 - 0 14Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1757 NR J
 Золото $670 - 0 9Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1751 S
 Золото $1,300 - 1 3Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1757 NR SJ
 Золото $2,400 - 0 26Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1757 NR SJ
 Золото $1,300 - 0 12Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1752 S
 Золото $2,600 - 0 3Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
4 эскудо 1758 PN J
 Золото $1,400 - 0 23Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1751 S
 Золото $6,500 - 0 2Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1750 S
 Золото $1,600 - 0 11Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
1 эскудо 1751 S
 Золото $1,100 - 1 6Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
4 эскудо 1752 S
 Золото $4,300 - 0 2Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1756 NR S
 Золото - - 0 1Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1753 S
 Золото $880 - 0 1Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
4 эскудо 1757 NR JS
 Золото $8,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
1 эскудо 1753 S
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
4 эскудо 1749 S
 Золото - - 0 3Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
4 эскудо 1746 S
 Золото $1,500 - 1 2Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
4 эскудо 1751 S
 Золото $4,900 - 0 9Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1749 S
 Золото $2,300 - 0 2Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
1 эскудо 1757 NR J
 Золото $2,900 - 0 2Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
4 эскудо 1747 S
 Золото $3,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1759 NR J
 Золото $2,600 - 0 13Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1754 S
 Золото $1,200 - 0 4Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
4 эскудо 1759 PN J
 Золото $1,200 - 0 10Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1755 S
 Золото $7,200 - 0 1
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