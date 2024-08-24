Каталог монет Фердинанда VI (1746-1759)

Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
Монеты Фердинанда VI с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $26,000 - 0 7
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1749 S
Золото $17,000 - 0 5
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1748 S
Золото $70,000 - 0 3
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1755 NR S
Золото $24,000 - 0 8
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1753 S
Золото $8,200 - 0 12
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1754 S
Золото $2,000 - 1 7
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1748 S
Золото $3,200 - 0 45
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1759 PN J
Золото $6,600 - 0 5
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1750 S
Золото $5,100 - 0 6
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1760 NR JV
Золото $850 - 0 18
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1758 PN J
Золото $3,500 - 0 48
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1758 NR J
Золото $52,000 - 0 9
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1756 NR S
Золото $3,600 - 0 3
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1752 S
Золото $3,900 - 0 28
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1757 NR J
Золото $890 - 0 16
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1757 NR S
Золото $1,100 - 0 20
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1759 PN J
Золото $2,200 - 1 30
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1758 PN J
Золото $1,800 - 0 11
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1747 S
Золото $3,900 - 0 22
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1760 PN J
Золото $810 - 2 21
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1758 NR J
Золото - - 0 1
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1755 S
Золото $3,300 $3,200 0 12
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1757 NR S
Золото - - 0 1
Колумбия, Фердинанд VI
1 эскудо 1754 S
Золото $5,200 - 0 5
Колумбия, Фердинанд VI
4 эскудо 1750 S
Золото $470 - 0 1
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1760 NR JV
Золото $710 - 0 14
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1760 PN J
Золото $670 - 0 9
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1757 NR J
Золото $1,300 - 1 3
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1751 S
Золото $2,400 - 0 26
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1757 NR SJ
Золото $1,300 - 0 12
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1757 NR SJ
Золото $2,600 - 0 3
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1752 S
Золото $1,400 - 0 23
Колумбия, Фердинанд VI
4 эскудо 1758 PN J
Золото $6,500 - 0 2
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1751 S
Золото $1,600 - 0 11
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1750 S
Золото $1,100 - 1 6
Колумбия, Фердинанд VI
1 эскудо 1751 S
Золото $4,300 - 0 2
Колумбия, Фердинанд VI
4 эскудо 1752 S
Золото - - 0 1
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1756 NR S
Золото $880 - 0 1
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1753 S
Золото $8,000 - 0 1
Колумбия, Фердинанд VI
4 эскудо 1757 NR JS
Золото - - 0 0
Колумбия, Фердинанд VI
1 эскудо 1753 S
Золото - - 0 3
Колумбия, Фердинанд VI
4 эскудо 1749 S
Золото $1,500 - 1 2
Колумбия, Фердинанд VI
4 эскудо 1746 S
Золото $4,900 - 0 9
Колумбия, Фердинанд VI
4 эскудо 1751 S
Золото $2,300 - 0 2
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1749 S
Золото $2,900 - 0 2
Колумбия, Фердинанд VI
1 эскудо 1757 NR J
Золото $3,000 - 0 2
Колумбия, Фердинанд VI
4 эскудо 1747 S
Золото $2,600 - 0 13
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1759 NR J
Золото $1,200 - 0 4
Колумбия, Фердинанд VI
2 эскудо 1754 S
Золото $1,200 - 0 10
Колумбия, Фердинанд VI
4 эскудо 1759 PN J
Золото $7,200 - 0 1
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1755 S
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