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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1757 года NR J (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1757 года NR J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1757 года NR J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1757
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1757 года со знаком NR J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 611 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 1050 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1757 NR J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
604 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Колумбия 2 эскудо 1757 NR J на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
661 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Колумбия 2 эскудо 1757 NR J на аукционе Heritage - September 9, 2019
Колумбия 2 эскудо 1757 NR J на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1757 NR J на аукционе Stack's - January 14, 2019
Колумбия 2 эскудо 1757 NR J на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1757 NR J на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 2 эскудо 1757 NR J на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1757 NR J на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1757 NR J на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1757 NR J на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1757 NR J на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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