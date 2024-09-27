Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1757 года NR J (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1757
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1757 года со знаком NR J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 611 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 1050 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
661 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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