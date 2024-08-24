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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1757 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1757 NR S
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
8 эскудо 1757 NR SJ
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
8 эскудо 1757 NR J
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
4 эскудо 1757 NR S
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
4 эскудо 1757 NR SJ
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 эскудо 1757 NR JS
Средняя цена 8000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 эскудо 1757 NR S
Средняя цена 890 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
2 эскудо 1757 NR SJ
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 эскудо 1757 NR J
Средняя цена 670 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 эскудо 1757 NR J
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 2
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