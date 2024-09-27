Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1757 года NR SJ (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,971)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,4214 oz) 13,1085 гр
- Диаметр 30 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1757
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1757 года со знаком NR SJ. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 669 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1900 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2019.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
2092 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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