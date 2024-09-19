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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1757 года NR JS (Колумбия, Фердинанд VI)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,971)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,4214 oz) 13,1085 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1757
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1757 года со знаком NR JS. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 11311 проданному на аукционе Stack's Bowers за 8000 USD. Торги состоялись 12 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 4 эскудо 1757 NR JS на аукционе Stack's - January 13, 2018
Колумбия 4 эскудо 1757 NR JS на аукционе Stack's - January 13, 2018
Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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