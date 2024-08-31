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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1757 года NR J (Колумбия, Фердинанд VI)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1757
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1757 года со знаком NR J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 2196 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2900 USD. Торги состоялись 15 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 1 эскудо 1757 NR J на аукционе Stack's - January 16, 2022
Колумбия 1 эскудо 1757 NR J на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
2900 $
Цена в валюте аукциона 2900 USD
Колумбия 1 эскудо 1757 NR J на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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