Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1757 года NR J (Колумбия, Фердинанд VI)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 эскудо
- Год 1757
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1757 года со знаком NR J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 2196 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2900 USD. Торги состоялись 15 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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