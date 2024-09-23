Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1757 года NR S (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1757 года NR S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1757 года NR S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1757
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1757 года со знаком NR S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 325 проданному на аукционе Jesús Vico за 2900 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (3)
  • HERVERA (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
  • Oslo Myntgalleri (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Stack's (2)
  • UBS (1)
Колумбия 2 эскудо 1757 NR S на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3097 $
Цена в валюте аукциона 2900 EUR
Колумбия 2 эскудо 1757 NR S на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
505 $
Цена в валюте аукциона 5500 NOK
Колумбия 2 эскудо 1757 NR S на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1757 NR S на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1757 NR S на аукционе Stack's - February 27, 2023
Колумбия 2 эскудо 1757 NR S на аукционе Stack's - February 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1757 NR S на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1757 NR S на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 2 эскудо 1757 NR S на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1757 NR S на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1757 NR S на аукционе Cayón - April 20, 2018
Продавец Cayón
Дата 20 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1757 NR S на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1757 NR S на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1757 NR S на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1757 NR S на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1757 NR S на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1757 NR S на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1757 NR S на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Колумбии Каталог монет Фердинанда VI Монеты Колумбии 1757 года Все колумбийские монеты колумбийские золотые монеты колумбийские монеты номиналом 2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск