Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1757 года NR S (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1757
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1757 года со знаком NR S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 325 проданному на аукционе Jesús Vico за 2900 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (4)
- Cayón (3)
- HERVERA (1)
- Jesús Vico (1)
- Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
- Oslo Myntgalleri (1)
- Soler y Llach (2)
- Stack's (2)
- UBS (1)
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 20 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск