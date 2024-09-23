Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1757 года NR S (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,971)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,4214 oz) 13,1085 гр
- Диаметр 30 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1757
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1757 года со знаком NR S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2600 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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