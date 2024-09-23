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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1757 года NR S (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1757 года NR S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1757 года NR S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,971)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,4214 oz) 13,1085 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1757
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1757 года со знаком NR S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2600 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 4 эскудо 1757 NR S на аукционе London Coins - March 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
2117 $
Цена в валюте аукциона 1600 GBP
Колумбия 4 эскудо 1757 NR S на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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