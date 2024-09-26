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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1757 года NR SJ (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1757 года NR SJ - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1757 года NR SJ - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1757
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1757 года со знаком NR SJ. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Jesús Vico за 4800 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Morton & Eden (1)
Колумбия 2 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
5126 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Колумбия 2 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
3349 $
Цена в валюте аукциона 3050 EUR
Колумбия 2 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Колумбия 2 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность F
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность F
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1757 NR SJ на аукционе ibercoin - March 12, 2013
Продавец ibercoin
Дата 12 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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