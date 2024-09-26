Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1757 года NR SJ (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1757
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1757 года со знаком NR SJ. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Jesús Vico за 4800 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
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Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 12 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
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Где продать?
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