Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1757 года NR S (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Numismatica Ars Classica, Zurich
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1757
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1757 года со знаком NR S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 403 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 4500 EUR. Торги состоялись 7 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1544 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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