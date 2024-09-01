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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1757 года NR S (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1757 года NR S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1757 года NR S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Numismatica Ars Classica, Zurich

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1757
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1757 года со знаком NR S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 403 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 4500 EUR. Торги состоялись 7 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
  • Herrero (1)
  • Künker (1)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 8 эскудо 1757 NR S на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность VF
Цена
3102 $
Цена в валюте аукциона 2900 EUR
Колумбия 8 эскудо 1757 NR S на аукционе La Galerie Numismatique - March 5, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1544 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Колумбия 8 эскудо 1757 NR S на аукционе Heritage - April 29, 2019
Колумбия 8 эскудо 1757 NR S на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR S на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR S на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR S на аукционе Stack's - January 13, 2018
Колумбия 8 эскудо 1757 NR S на аукционе Stack's - January 13, 2018
Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR S на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR S на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR S на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR S на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR S на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR S на аукционе Cayón - October 5, 2005
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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